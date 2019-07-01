سعد: الحواجز العسكرية الإسرائيلية تتسبب بخسارتنا لـ (60) مليون ساعة عمل سنوياً





كما ندد سعد بمواصلة احتجاز جيش الاحتلال الإسرائيلي لجثمان الشهيد عبيد، معتبراً أنه عمل إرهابي من الطراز الأول، ومُتمم لما يقوم به ذلك الجيش بحق شعبنا في كافة الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التعسف الذي يمارسه بحق عمال وعاملات فلسطين، والتضيق عليهم في كل درب وطريق.



وطالب بإزالة الحواجز العسكرية الإسرائيلية من أمام حركة الشعب الفلسطيني داخل الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، في ضوء ما تسببه من خسائر للاقتصاد الفلسطيني، والتي تقدر بـ (60) مليون ساعة عمل؛ والمقدرة مالياً بـ (270) مليون

دولار سنوياً، كما تتسبب تلك الحواجز، بهدر 80 دولاراً كثمن إضافي للوقود، وانبعاث إضافي لثاني أكسيد الكربون، الذي قدره الخبراء بـ 169 ألف طن سنوياً، وانخفاض التوظيف للقوى العاملة من ساكني الأرياف الفلسطينية بنسبة 10%، وانخفاض مستوى الرفاهية بنسبة 3% إلى 12%.



واختتم سعد تعقيبه، بدعوة مؤسسات المجتمع الدولي؛ للتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد شعبنا لاسيما عماله وعاملاته، وضد العاصمة المحتلة، مطالباً مجلس الأمن بالعمل على توفير الحماية الفورية والعاجلة للشعب الفلسطيني الأعزل من أي سلاح.

رام الله - دنيا الوطنندد شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، بالحملة الإجرامية التي تنفذها دولة الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف، لاسيما التنكيل المفرط بأهالي وسكان العيسوية المتواصل منذ عدة أيام، وأسفر عن استشهاد المواطن محمد عبيد، وإصابة واعتقال العشرات من أبناء العيسوية.