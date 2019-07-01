بن سلمان يلتقي ناجية من قنبلة هيروشيما الذرية





وحسب صحيفة (عكاظ) السعودية، فبعد أن تجول ولي العهد السعودي في أرجاء المتحف، التقى بالسيدة التي نجت من القنبلة الذرية في آب/ أغسطس 1945، حيث "سردت له مشاهداتها قبل وأثناء وبعد القصف بالقنبلة الذرية".

رام الله - دنيا الوطنالتقى ولي العهد السعودي خلال زيارة قام بها إلى متحف هيروشيما، بسيدة نجت من القنبلة الذرية التي أسقطتها الولايات المتحدة على المدينة عام 1945، واستمع إلى شهادتها عن تلك الكارثة.ورجحت الصحيفة، أن تكون السيدة قد "حدّثت ولي العهد عن الأجواء التي سادت المدينة قبل تعرضها للقصف الذري، والتي تشير المعلومات إلى أنه على الرغم من رصد الرادارات اليابانية للطائرات الثلاث التي نفذت الضربة قبل ساعة من القصف، إلا أن العسكريين اليابانيين لم يتوقعوا حدوث ضربة، واعتقدوا أن الطائرات الأمريكية في رحلة استطلاعية فقط".وتوقعت الصحيفة، أن تكون السيدة الناجية من المحرقة الذرية في هيروشيما، قد سردت على ولي العهد السعودي تفاصيل "لحظة القصف الرهيبة، التي زلزلت المدينة، وحولت أجواءها إلى كرة من اللهب والرماد المعتم".