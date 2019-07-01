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واشنطن تُغلق سفارة بلادها بتونس لأسباب أمنية

واشنطن تُغلق سفارة بلادها بتونس لأسباب أمنية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الاثنين، عن إغلاق سفارة بلادها في العاصمة تونس، وذلك لأسباب أمنية، بحسب تغريدة على حساب السفارة على (تويتر).

 وقالت السفارة في التغريدة: "لأسباب أمنية، تكون سفارة الولايات المتحدة الأميركية مغلقة أمام العموم اليوم الاثنين 1 تموز/ يوليو، باستثناء الخدمات العاجلة"، دون تقديم أي توضيحات أخرى، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وشهدت تونس الخميس الماضي، ثلاث عمليات مسلحة اثنتان منها وقعتا بالعاصمة تونس، وأسفرتا عن مقتل شرطي وإصابة ثمانية أشخاص، وذلك بعد أقل من عام على تفجير نفذته امرأة بقلب شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وأعلن تنظيم الدولة، الخميس، مسؤوليته عن التفجيرين اللذين وقعا بالعاصمة التونسية.

وكان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، قد أعلن في بيان لرئاسة الجمهورية، أصدره بداية الشهر الجاري؛ تمديد حالة الطوارئ شهراً آخر انطلاقاً من 5 حزيران/ يونيو الحالي، وذلك بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات في أي وقت، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

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