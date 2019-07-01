هل أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة حربية إسرائيلية أمس؟





وحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد رجح النشطاء، أن يكون حطام الجسم الحربي عائد لطائرة إسرائيلية أسقطتها الدفاعات السورية ليلاً، في حين قال البعض إنه قد يكون الحطام لصاروخ مضاد من طراز "إس- 200" أطلقته الدفاعات السورية ضد الغارات الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطنتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً لجسم طائر "حربي" مجهول متفجر ومحطم في شمال قبرص، عقب تصدي الدفاعات الجوية السورية لغارات طائرات إسرائيلية الليلة الماضية.كما رجح آخرون، أن يكون الحطام عائداً لطائرة مسيرة، إلا أن البعض استبعد هذا الاحتمال لأن الحطام يمثل جسما أكبر حجماً من طائرة مسيرة.من جهته، قال وزير خارجية "جمهورية شمال قبرص"، كودريت أوزيرساي، إن النتائج الأولية، تشير إلى أن الجسم المحطم هذا يعود إما لطائرة تحمل متفجرات أو لصاروخ.وتشير بعض الفرضيات إلى أن الحطام، قد يكون عائدا لمقاتلة حربية (أف 35) أو(أف 16)، فيما نفت السلطات التركية، أن يكون الحطام عائداً لإحدى طائراتها الحربية.