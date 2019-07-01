مستوطنون يجددون اقتحامهم للموقع الأثري في سبسطية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جدد مستوطنون، اليوم الاثنين، اقتحامهم للموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: "إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، لليوم الثاني على التوالي، وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتشاره على جميع المداخل، فيما أغلق جيش الاحتلال الموقع الأثري أمام المواطنين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).