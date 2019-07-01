ضبط معمل للمخدرات داخل منزل في رام الله





وعلى الفور، تم طلب حضور الشرطة، وتحركت قوة للمكان بحضور وكيل النيابة، وبعد الفحص والمعاينة من قبل ضباط

إدارة مكافحة المخدرات، تبين تجهيز مساحة مغلقة داخل المنزل كمعمل وحاضنة بأحدث المعدات والتقنيات، واستخدمت لزراعة حوالي 10 أشتال، يشتبه أنها الماريجوانا، كما وضبطت كمية من بذور الماريجوانا المعدة للزراعة، وما يقرب من نصف كغم من "عرانيس" الماريجوانا المجففة والجاهزة للاستعمال.



واضاف ارزيقات، أنه تم التحفظ على المعدات والتجهيزات والمواد؛ لحين إحالة الملف للنيابة العامة.







رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز المخابرات العامة والشرطة في محافظة رام الله والبيرة في ساعات متأخرة من مساء أمس، معملاً متطوراً لإنتاج المواد المخدرة داخل غرفة بمنزل أحد الأشخاص المشتبه به بارتكابه العديد من الجرائم.وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه أثناء قيام قوة من المخابرات العامة، بتفتيش منزل أحد الأشخاص بمدينة رام الله؛ للاشتباه بعلاقته ببعض القضايا المسجلة بحقه، وأثناء عملية التفتيش، تم الاشتباه بوجود مواد يُعتقد أنها مخدرة.