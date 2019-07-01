زواق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين على بعد ثلاثة أميال شمال القطاع

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خاص دنيا الوطن

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، نيران رشاشاتها، تجاه مراكب الصيادين على بعد ثلاثة أميال، في بحر شمال قطاع غزة.



وأشار نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن زواق الاحتلال، تطلق النار بشكل يومي على الصيادين الفلسطينيين.



وقال عياش: "الاحتلال يطلق النار على الصيادين الفلسطينيين، بحجة أنهم يقتربون من المنطقة التي تسمى بالمنطقة الصفراء الخاصة بالاحتلال.