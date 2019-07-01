جلسة خاصة بالكنيست لمناقشة الأوضاع بغلاف غزة

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تعقد الكنيست الإسرائيلية، ظهر اليوم الاثنين، جلسة خاصة، لمناقشة الأوضاع بمنطقة غلاف غزة، بحسب ما ذكرته القناة السابعة الإسرائيلية.



وقالت للقناة ذاتها، صباح اليوم الاثنين: "إن الجلسة ستعقد بناء على طلب كتلة حزب (كحول لفان) البرلمانية".



وأضافت القناة: "إن الجلسة ستناقش مسألة وضع ميزانية لحماية مستوطنات غلاف غزة، بالإضافة لمناقشة قضية الحرائق بالغلاف، وكيفية التعامل معها".



وأشارت إلى أن هذه الجلسة، تأتي في أعقاب الحديث عن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع حماس، بشأن إطلاق البالونات الحارقة من غزة نحو الغلاف.