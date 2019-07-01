توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

توغل عدد من الجرافات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بشكل محدود شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.



وفي التفاصيل، فقد توغلت خمس جرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، انطلاقاً من بوابة (السناطي) شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، العديد من المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.