بالخطأ.. صافرات الإنذار تُدوي بمستوطنات غلاف غزة

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رام الله - دنيا الوطن

دوت صافرات الإنذار صباح اليوم الاثنين، في مناطق بمستوطنات غلاف غزة، وذلك عن طريق الخطأ، بحسب ما أعلنه اعلام الاحتلال.



وأعلن إعلام الاحتلال، بأن صافرات الإنذار دوت في البداية، بمستوطنة (ناحل عوز)، ثم في مستوطنة (شعار هنيغف).



وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنه لم تسمع أي أنفجارات في منطقة (ناحل عوز)، بعد انطلاق صافرات الإنذار.