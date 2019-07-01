دولي

24 قتيلاً وعدد من الجرحى جراء سقوط حافلة ركاب في وادٍ بالهند

24 قتيلاً وعدد من الجرحى جراء سقوط حافلة ركاب في وادٍ بالهند
رام الله - دنيا الوطن
لقي 24 شخصاً على الأقل مصرعهم، جراء حادث سقوط حافلة ركاب، صباح اليوم الاثنين، في وادٍ عميق بولاية جامو وكشمير في شمالي الهند.

وأفادت قناة (NDTV)، بأن الحادث وقع في إقليم كيشتفار، مضيفة: "إن رجال الإنقاذ يعملون في مكان الحادث، وأن الشرطة تجري تحقيقاً في ملابسات الحادث".

وأعلنت الشرطة الهندية لاحقاً، أن حصيلة ضحايا حادث سقوط حافلة الركاب في الوادي، ارتفعت إلى 30 قتيلاً، فيما أصيب 7 آخرون بجروح.

ووقع الحادث صباح، اليوم الاثنين، عندما كانت الحافلة في طريقها من التجمع السكني كيشفان إلى إقليم كيشتفار.

وتدل المعلومات التمهيدية على أن سائق الحافلة، فقد السيطرة عليها في الجزء الصعب من الطريق الجبلية، الأمر الذي أسفر عن سقوطها في الوادي.

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