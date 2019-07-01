فصيل مُقاومة يُهدد الاحتلال: نقف على بوابة تصعيد جديد في قطاع غزة

حذرت حركة المجاهدين الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي، من استمرار المماطلة والتسويف، في موضوع التفاهمات، التي يتلكأ في تنفيذها أمام الوسطاء العرب والدوليين.وقال عضو المكتب السياسي، نائل أبو عودة: "صبر المقاومة الفلسطينية لن يدوم، أمام تسويف الاحتلال، والمقاومة قادرة على فرض قواعد اشتباك جديدة، لإلزامه بالتفاهمات التي عقدت بوساطة عربية ودولية".وأضاف أبو عودة: "اذا تفاقمت المعاناة بغزة، فإننا نقف أمام بوابة تصعيد جديد مع الاحتلال، وغرفة العمليات المشتركة، قادرة على حماية الشعب الفلسطيني بغزة، من تغولات الاحتلال، وستتصدى للجرائم، وستُلجم الاحتلال، وتفرض عليه قواعد جديدة، حتى يلتزم بما تم الاتفاق عليه".وأوضح أن التسويف الإسرائيلي الحالي، يتعلق بأن بنيامين نتنياهو فشل في تشكيل حكومته، وأن الانتخابات الإسرائيلية، ستنعقد في أيلول/ سبتمبر، لذا هذه الذرائع لن تنطلي على المقاومة بغزة، وسترد عليها في الوقت المناسب.