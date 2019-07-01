شؤون فلسطينية

عياش: المساحة المسموح بها أمام الصيادين 15 ميلاً بحرياً

عياش: المساحة المسموح بها أمام الصيادين 15 ميلاً بحرياً
خاص دنيا الوطن
أعلن نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، أنه لا تغيير على مسافة الصيد المسموح بها للصيادين في بحر قطاع غزة، لافتا إلى أن المساحة هي 15 ميلاً بحرياً.

وبين عياش في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن المساحة 15 ميلاً من ميناء غزة إلى الجنوب، وستة أميال من ميناء غزة إلى شمال القطاع.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال، أعلنت توسيع مساحة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، إلى 15 ميلاً بحرياً.

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