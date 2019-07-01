كهرباء غزة: الجدول ثماني ساعات وصل وثماني قطع مع وجود عجز

أفادت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن جدول الكهرباء المعمول به اليوم الاثنين، هو ثماني ساعات وصل مقابل ثماني ساعات قطع.



وأشارت الشركة في تصريح لها، إلى أن هناك عجزاً في الطاقة، وقدرها 310 ميجاوات، لافتة إلى أن الكمية المتوفرة فقط 190 ميجاوات من الخطوط الإسرائيلية ومحطة التوليد، منوهة في الوقت ذاته إلى أن الكمية المطلوبة من الطاقة تبلغ 500 ميجاوات.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم إدخال شاحنات وقود اليوم الاثنين، لمحطة التوليد والشركات الخاصة، وذلك عبر (معبر كرم أبو سالم) التجاري جنوب قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطن