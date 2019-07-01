قيادي فلسطيني يطالب بمؤتمر عنوانه أوسع مشاركة شعبية وبالتفكير خارج الصندوق

وحقيقة واقع إنهاء الاحتلال، يجب أن تتقدم بقضية مركزية لكل قطاعات الشعب الفلسطيني، ويجب أن يكون الهدف الأساسي تصعيد النضال من أجل إنهاء الاحتلال.



وأضاف: أن هناك آليات يمكن من خلالها التحرك مع بعض المؤسسات الدولية، ومجلس الأمن، والأطر الإقليمية، والتنسيق مع الدول العربية والأردن والمغرب ومصر، وهذا أمر تم المباشرة به.



وقال: المشكلة الكبرى، أن إسرائيل تتعامل على أنها دولة فوق القانون، ولا تلتزم بقرارت المؤسسات الدولية ولا مفر من الجهد مع كل المؤسسات لمواجهة كل المخططات، وأبناء القدس يومياً يواجهون الاحتلال، ويدفعون ثمن ذلك من أبناء شعبنا، وبالتالي المواجهة في القدس هي الأبرز.

رام الله - دنيا الوطنطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي، بعقد مؤتمر شعبي، وبأن يكون هناك تواصل مع مختلف القوى السياسية، وتحديد القضايا المشتركة.وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن (صفقة القرن) وحدت الجميع في إطار رفضها ومواجهتها، بغض النظر عن حالة الانقسام القائمة، ولكن يجب أن يكون إنهاء الانقسام أولوية للجميع.وأضاف: أصبحنا أكثر إلحاحاً وبحاجة إلى مؤتمر بهذا القبيل ولقاءات وطنية وشعبية واسعة، وأن تكون القوى السياسية المختلفة جزءاً من هذا الحوار.وقال الصالحي: إن "هناك برنامجاً اصطدم بالحائط، ومرحلة سياسية انتهت، ونحن أمام محطة جديدة، يجب أن يكون عنوانها هو أوسع مشاركة رسمية وشعبية من النخب والمثقفين من أجل صياغة آفاق هذا المستقبل، والتفكير خارج الصندوق، ولا يمكن الاستمرار كما كان في السابق".وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "إننا أمام حقيقة قائمة بأن الواقع الذي نواجهه، أثبت أنه ليس ممكناً العمل بالآليات والمفاهيم السابقة، وهناك حاجة لابتداع الجديد استناداً لإرادة شعبية واسعة، والاستماع إلى أوسع قطاعات الشعب الفلسطيني وعنوان ذلك، أن منظمة التحرير عليها أن ترعى هذا الجهد لتعزز مكانتها كممثل للشعب الفلسطيني، ولا تكتفي فقط بالرصيد الذي أخذته سابقاً".وشدّد الصالحي على أن المعركة، يجب أن تكون في إطار شامل ضد الاحتلال وإنهائه، لأن الاحتلال الإسرائيلي لديه إجراءات منبعها الأساسي مستمر ومتمسك باحتلال الأراضي الفلسطينية،