هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل جميع أسرى (عسقلان) إلى سجون أخرى



وكان أسرى سجن (عسقلان)، قد أعلنوا منتصف الشهر المنصرم إضرابهم المفتوح عن الطعام، والذي استمر ليوم واحد للمطالبة بوقف الاقتحامات المسلّحة والتفتيشات الليلية بحقهم، وتجهيز مطبخ في القسم، ورفع العقوبات المالية، ومتابعة قضايا علاج عدد من الأسرى المرضى، وإعادة ممثل الأسرى ناصر أبو حميد من سجن (نفحة) إلى (عسقلان).



يُذكر، أن أسرى عسقلان، يتعرضون لإجراءات تنكيلية تصاعدت مع نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي.

ولفتت الهيئة، الى أن نقل كافة أسرى عسقلان، والبالغ عددهم 47 أسيراً بشكل تعسفي إلى سجون أخرى، يأتي كنوع من أنواع العقاب الجماعي للمعتقلين.