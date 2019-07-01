هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل جميع أسرى (عسقلان) إلى سجون أخرى
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الاثنين، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، نقلت صباح اليوم، جميع الأسرى القابعين في سجن (عسقلان) وتوزيعهم على سجون أخرى.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الاثنين، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، نقلت صباح اليوم، جميع الأسرى القابعين في سجن (عسقلان) وتوزيعهم على سجون أخرى.
ولفتت الهيئة، الى أن نقل كافة أسرى عسقلان، والبالغ عددهم 47 أسيراً بشكل تعسفي إلى سجون أخرى، يأتي كنوع من أنواع العقاب الجماعي للمعتقلين.
وكان أسرى سجن (عسقلان)، قد أعلنوا منتصف الشهر المنصرم إضرابهم المفتوح عن الطعام، والذي استمر ليوم واحد للمطالبة بوقف الاقتحامات المسلّحة والتفتيشات الليلية بحقهم، وتجهيز مطبخ في القسم، ورفع العقوبات المالية، ومتابعة قضايا علاج عدد من الأسرى المرضى، وإعادة ممثل الأسرى ناصر أبو حميد من سجن (نفحة) إلى (عسقلان).
يُذكر، أن أسرى عسقلان، يتعرضون لإجراءات تنكيلية تصاعدت مع نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وكان أسرى سجن (عسقلان)، قد أعلنوا منتصف الشهر المنصرم إضرابهم المفتوح عن الطعام، والذي استمر ليوم واحد للمطالبة بوقف الاقتحامات المسلّحة والتفتيشات الليلية بحقهم، وتجهيز مطبخ في القسم، ورفع العقوبات المالية، ومتابعة قضايا علاج عدد من الأسرى المرضى، وإعادة ممثل الأسرى ناصر أبو حميد من سجن (نفحة) إلى (عسقلان).
يُذكر، أن أسرى عسقلان، يتعرضون لإجراءات تنكيلية تصاعدت مع نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي.
التعليقات