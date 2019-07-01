كيف جاءت حالة الطرق في قطاع غزة صباح اليوم الاثنين؟

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، نشرة خاصة بحالة الطرق في جميع محافظات القطاع.



وأوضحت الإدارة في نشرتها، أن الحركة المرورية، اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.



ودعت الإدارة، سائقي المركبات، إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية، وذلك بسبب وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى، وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس.



وأشارت الإدارة، إلى أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين، مُنسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الأعمال على الطريق.



وأوضحت، النشرة الخاصة بالإدارة، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تعرض حياتك والآخرين للخطر.



وقالت الإدارة: "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".



وبينت الإدارة، أنه تم لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل حادث سير واحد، لم ينتج عنه أي إصابات، سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.