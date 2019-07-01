شاهد: أبو هلال يرد على الإعلامي السعودي الذي وصف الفلسطينيين بـ"الشحادين"

رد أمين عام حركة الأحرار، خالد أبو هلال، على الصحفي السعودي، فهد الشمري، الذي قال: إن الفلسطينيين "شحادون" وبلا شرف، وأن الصلاة في مسجد بدولة أوغندا، أشرف من الصلاة في المسجد الأقصى.وقال أبو هلال لـ"دنيا الوطن": إنه من الواضح وجود زبانية في بعض الأنظمة الرسمية العربية، من عملاء الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، كمثل الساقط الذي تحدث من السعودية، ووجه الإهانة للفلسطينيين، وقضيتهم.وأضاف، أن هذا صوت نشاز، ولا يُمثل الشعب السعودي، كما أنه يوجد سعي أمريكي وإسرائيلي، لإظهار هؤلاء الأشخاص عبر الإعلام، ليتحدثوا بهذه الطريقة، وكأن الأمر ظاهرة، ومحاولات بث اليأس في صفوف العرب، لكن الجميع يعرف أن الشعب العربي مع القضية الفلسطينية.وأوضح أنه رغم أن مصر والأردن، وقعتا اتفاقية سلام مع إسرائيل، إلا أن الشعبين المصري والأردني، ظلا يكرهان العدو الإسرائيلي، مُقللًا من الشمري، ومن يشابهه.إلى ذلك، دعا أبو هلال السلطة الفلسطينية، لمواجهة الاحتلال عسكريًا، وليس فقط سياسيًا وإعلاميًا، فالمواقف الإعلامية رغم أهميتها إلا أن الأصل أن يتم إنهاء اتفاقية أوسلو، وما لحق بها من اتفاقيات أمنية، وإطلاق يد المقاومة في الضفة، والذهاب نحو الوحدة الوطنية.