قتلى وجرحى في انفجار قرب مقر المنتخب الأفغاني بالعاصمة كابل

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رام الله - دنيا الوطن

لقي عدد من الاشخاص مصرعهم، صباح اليوم الاثنين، فيما أصيب آخرون، في انفجار وقع قرب مقر المنتخب الأفغاني لكرة القدم، بالعاصمة الأفغانية كابل.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في رسالة إلى وسائل الإعلام: "وقع انفجار في الساعة 8:55 بالتوقيت المحلي في حي بولي محمود خان في كابل".



يتبع..