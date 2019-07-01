مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة.
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطناً، وأصابت أكثر من 95، واعتقلت 30 آخرين من بلدة العيسوية وسط مدينة القدس، في عدوان متواصل، يبدو أنه فصل جديد من مخطط تهويد المدينة المقدسة، وإفراغها من سكانها.
ولم يكتف الاحتلال بالقتل والاعتقال، بل فرض عقوبات جماعية وإساءات وتضييقات وتنكيل واقتحام مستشفيات وتعطيل لحياة المواطنين المقدسيين، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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