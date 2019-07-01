مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطناً، وأصابت أكثر من 95، واعتقلت 30 آخرين من بلدة العيسوية وسط مدينة القدس، في عدوان متواصل، يبدو أنه فصل جديد من مخطط تهويد المدينة المقدسة، وإفراغها من سكانها.





ولم يكتف الاحتلال بالقتل والاعتقال، بل فرض عقوبات جماعية وإساءات وتضييقات وتنكيل واقتحام مستشفيات وتعطيل لحياة المواطنين المقدسيين، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.



