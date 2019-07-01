بريطانيا تُرسل جنوداً قُصر للقتال في أفغانستان والعراق

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت تقارير وتصريحات لوزارة الدفاع البريطانية، أن بريطانيا جندت أطفالاً، لم تتجاوز أعمارهم (17 عاماً) وأرسلتهم للقتال في أفغانستان والعراق.



وحسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، فإنه في إطار حرية الوصول إلى المعلومة، كشفت وزارة الدفاع البريطانية عن إرسال أطفال في السابعة عشرة من العمر، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تمثل خطأ وانتهاكاً للاتزام المملكة المتحدة بقوانين الأمم المتحدة.



وأوضح الصحيفة، أن التزام المملكة المتحدة بتعهد الأمم المتحدة، يمنعها من إرسال أي جندي يقل سنه عن 18 عامًا إلى مناطق الحرب.



وسبق، أن قال الجيش البريطاني أيضاً: إنه سيتوقف عن إرسال البالغين من العمر 17 عاماً إلى مناطق الحرب، بعد استدراج 2 منهم من المعسكر من قبل نساء دعوهما لحضور حفل، قبل أن يقتلهما الجيش الجمهوري الأيرلندي في بلفاست في السبعينيات.