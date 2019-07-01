الاحتلال يسمح بمرور شاحنات وقود لمحطة توليد الكهرباء والشركات الخاصة بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن اليوم الاثنين، سيتم إدخال شاحنات وقود إلى محطة التوليد في قطاع غزة، عبر (معبر كرم أبو سالم) التجاري جنوبي قطاع غزة.



وأشار الموقع ذاته، إلى أنه سيتم تمرير العشرات من شاحنات الوقود إلى الشركات الفلسطينية الخاصة.



يشار إلى أن الإعلام الإسرائيلي، أعلن أول أمس السبت، أنه تم التوصل لاتفاق هدنة مع حركة حماس.