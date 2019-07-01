اتحاد تونسي: نجونا من "حمام دم" الخميس الماضي

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل، غسان القصيبي، أن بعض المعطيات التي لا يمكن نشرها، تؤكد على أن تونس نجت يوم الخميس الماضي من حمام دم أراده لها "الإرهابيون".



وأضاف القصيبي، وفق (روسيا اليوم)، أن نوعية المتفجرات والكمية التي عثر عليها في منزل المهاجم، تم استعمال مثلها في عمليات إرهابية في أوروبا.



وأوضح، أنه لن يغوص في ذكر التفاصيل؛ لأن مثل هذه المعلومات، يجب أن تنشرها وزارة الداخلية التونسية، داعياً إلى ضرورة اليقظة خلال الانتخابات المقبلة، خاصة أن البعض يريد إحباطها، ولا يريدون لتونس النجاح في مسارها الديمقراطي.



وهز انفجاران انتحاريان العاصمة التونسية، يوم الخميس الماضي، الأول نفذه انتحاري في شارع "شارل ديغول"، فيما وقع الثاني قرب مقر الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب.