شاهد: مقتل عشرة أشخاص بتحطم طائرة بولاية تكساس الأمريكية

رام الله - دنيا الوطن

لقي عشرة أشخاص مصرعهم، إثر تحطم طائرة صغيرة بمحركين بعد اصطدامها بحظيرة طائرات في مطار شمالي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.



وقال مسؤولون محليون: إن الطائرة واجهت مشاكل عند محاولتها الإقلاع من المطار في ضاحية أديسون بمدينة دالاس، واصطدمت بالحظيرة قبل أن تندلع فيها النيران، وفق (روسيا اليوم).وقتل كل من كان على متن الطائرة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات على الأرض، وتم إغلاق المطار لمدة 45 دقيقة، تولى خلالها رجال الإطفاء إخماد الحريق.