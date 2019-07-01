قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، سبعة مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وتشهد مناطق الضفة الغربية، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي.