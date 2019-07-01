كوريا الشمالية والولايات المتحدة تتفقان على نزع السلاح النووي





ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله: إن العلاقة الشخصية الطيبة التي تربطه بترامب، جعلت عقد مثل هذا الاجتماع ممكناً بعد الإعلان عنه بيوم واحد، وإن العلاقة مع ترامب، ستستمر في تحقيق نتائج طيبة.

من جانبه قال ترامب، أمس الأحد، بعد لقائه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إنهما عقدا اجتماعاً رائعاً للغاية، لافتاً إلى أنه وكيم، سيتبادلان زيارة دولة كل منهما في الوقت المناسب، مشيراً إلى أنه وجه دعوة لكيم لزيارة البيت الأبيض.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، أن الزعيم كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا خلال اجتماعهما، أمس الأحد، على المضي قدماً في حوار من أجل تحقيق انفراجة جديدة؛ لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.وأضاف: "سيكون هناك فريق، وسيبدأ العمل خلال أسبوعين أو ثلاثة، لحظة وصولي خط الحدود، سألت كيم إن كان بوسعي العبور"، ورد قائلاً: "إنه لشرف".وأوضح الرئيس الأمريكي، أنهما سيتناولان في مرحلة ما من المحادثات قضية العقوبات على كوريا الشمالية، مشيراً إلى أن العقوبات على بيونغ يانغ، ستظل قائمة في الوقت الحالي.وكان الرئيسان، قد التقيا في وقت سابق من اليوم، على الحدود​ في المنطقة المنزوعة ​السلاح​ بين الكوريتين الجنوبية والشمالية.