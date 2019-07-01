الهباش: نُنَسق مع الأشقاء بالأردن لمواجهة مخاطر الحفريات الإسرائيلية في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية: "بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، فإن دولة فلسطين، تُجري اتصالات مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، لتنسيق المواقف لمواجهة مخاطر وتداعيات قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بافتتاح نفق جديد أسفل حي سلوان جنوب المسجد الأقصى، والممتد إلى حائط البراق".



وأضاف الهباش، في تصريحات له، مساء أمس الأحد: "إن التنسيق مع الأشقاء بالأردن، يشمل التشاور والتحرك المشترك على المستويات كافة، بما فيها منظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، ومنظمة يونسكو"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).