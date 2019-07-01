الرئيس اللبناني يدعو لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع

ودعا عون، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع، اليوم الاثنين في قصر بعبدا، حيث أجرى رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، اتصالات شملت وزير الخارجية جبران باسيل، والمسؤولين في قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، والحزب الديمقراطي، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير المخابرات في الجيش.







وتركزت على ضرورة إنهاء الأزمة في الجبل، وبذل أقصى الجهود الممكنة لتهدئة الأوضاع، وإعادة الأمور إلى طبيعتها، حيث أكد وزير شؤون النازحين اللبناني صالح الغريب، إنه تعرض لمحاولة اغتيال، في منطقة جبل لبنان الجنوبي.



رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، إلى ضبط الوضع الأمني في منطقة عالية، بجبل لبنان الجنوبي، التي شهدت حادث إطلاق نار على وزير شؤون النازحين، صالح الغرييب.وأدى الهجوم إلى سقوط قتيلين وجريح، وذلك تزامناً مع جولة مثيرة للجدل، كان قد بدأها وزير الخارجية جبران باسيل في المنطقة، وصفها معارضون له بـ "الاستفزازية".