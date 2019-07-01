أردوغان: بعض الأشخاص يدفعون "أموالاً طائلة" لدفن قضية خاشقجي

الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن "بعض الأشخاص" يدفعون "أموالاً طائلة" لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



ولم يُدل أردوغان، الذي كان يتحدث للصحفيين، وفق قناة (إن.تي في) التركية، بعد "قمة 20" في اليابان، بتفاصيل.



وكان أردوغان، قد قال في وقت سابق خلال القمة: إنه يجب على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كشف قتلة خاشقجي، وأضاف: إنه ما زال يجري إخفاء بعض جوانب هذه الجريمة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.