أردوغان: نرفض بشكل قاطع (صفقة القرن) الأمريكية

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن بلاده ترفض بشكل قاطع خطة السلام الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن).



وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة (NTV) التركية: "إنه من المستحيل بالنسبة لنا أن تُقبل أبداً خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط".ووعد الرئيس الأمريكي الحالي، منذ خوضه السباق الرئاسي في انتخابات 2016، بأن يمثل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أحد أهم أولويات إدارته حال فوزه، فيما أكد أن فريقه يعمل على وضع خطة سلام وصفها لاحقاً بـ (صفقة القرن).ومنذ الإعلان عن إعداد الصفقة، لم تكشف إدارة ترامب، الذي يساعده في هذا الموضوع كبير مستشاريه وصهره، جاريد كوشنر، تفاصيل هذه المبادرة، ما تسبب في انتشار فرضيات وشائعات كثيرة غير مؤكدة حولها، لكن جيمعها تحدثت عن تنازلات كبيرة ستُطلب من الفلسطينيين.وسبق أن تعهد الرئيس التركي، بألا تسمح بلاده بتنفيذ الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والتي عَدّ أنها تهدف لتجزئة المنطقة.