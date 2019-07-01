مجلس النواب الليبي يُعلن حالة النفير العام





وكانت تركيا، قد ادعت أن الجيش الليبي، اعتقل ستة أتراك، مهددة "برد قوي" في حال لم يتم الإفراج عنهم، فيما أكد الجيش الليبي أنه سيعتقل كل تركي على أراضيه.



رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس مجلس النواب الليبي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، المستشار عقيلة صالح، حالة النفير العام في جميع أنحاء ليبيا.وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله أبلحيق، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء: إن "القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، أعلن حالة التعبئة، والنفير العام في البلاد".