أمير قطر يُمدد عمل مجلس الشورى لعامين

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قراراً أميرياً، يمدد عمل مجلس الشورى، لمدة عامين، وذلك وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية.





وقالت الوكالة، إن الأمير تميم أصدر القرار رقم 27 لسنة 2019 بمد مدة مجلس الشورى سنتين، تبدأ اعتباراً من أول تموز/ يوليو 2019، وتنتهي في 30 حزيران/ يونيو 2021، وقضى القرار بالعمل به من أول تموز/ يوليو 2019".



رام الله - دنيا الوطنوأضافت: "أمير البلاد يصدر المرسوم رقم (34) لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى اعتباراً من يوم 9 تموز/ يوليو عام 2019".