السيسي يُصادق على أكبر موازنة مالية بتاريخ مصر

ويبلغ العجز المستهدف مقدار 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يبلغ معدل النمو المستهدف 6%، حيث بدأت مصر تنفيذ حزمة سياسات اقتصادية، وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016 تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تتضمن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وإلغاء الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع، بهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة.



رام الله - دنيا الوطنصادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على الموازنة العامة للبلاد للعام 2019-2020، التي وصفتها وزارة المالية مؤخراً بأنها الأكبر في تاريخ البلاد.وقالت صحيفة (أخبار اليوم) الرسمية المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019- 2020، ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد 30 حزيران/يونيو".وأقر البرلمان المصري، الاثنين الماضي، الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد بمصروفات تتجاوز 95 مليار دولار.وقال بيان صادر عن وزارة المالية: "يبدأ أول تموز/ يوليو الجاري، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2019/ 2020، حيث يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه (95.7 مليار دولار) بزيادة 150 مليار جنيه (8.9 مليار دولار) عن موازنة 2018/2019".وأعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، بوقت سابق من الشهر الحالي، أن الجهاز المصرفي المصري تلقى منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وحتى الآن نحو 200 مليار دولار أمريكي.وشهدت معدلات التضخم في مصر طفرة غير مسبوقة مع بدء تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي أواخر عام 2016، حيث تجاوز 33% في النصف الثاني من عام 2017، قبل أن يبدأ بالتراجع في النصف الثاني من 2018.