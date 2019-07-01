عربي

استشهاد أربعة مدنيين..فيديو: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم "إسرائيلي" بمحيط دمشق

استشهاد أربعة مدنيين..فيديو: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم "إسرائيلي" بمحيط دمشق
جانب من القصف الاسرائيلي على سوريا
تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري بعد منتصف الليل لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية "إسرائيلية" باتجاه بعض المواقع العسكرية في حمص ومحيط دمشق ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين بينهم طفل واصابة آخرين في بلدة صحنايا بريف دمشق الجنوبي.

أكد مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة "سانا": دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق".

 

وأكدت مصادر سورية رسمية، استشهاد 4 مدنيين بينهم طفل عمره أشهر وإصابة 21 بينهم أطفال في بلدة صحنايا بريف دمشق جراء العدوان مشيرا إلى أنه تم نقل الجرحى إلى المشافي حيث تلقوا العلاج اللازم.

وقالت وسائل الإعلام السورية الرسمية، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ جنوب دمشق، مشيرة إلى تدمير 6 أهداف.

وأورد التلفزيون الرسمي أن الدفاعات الجوية تصدت أيضا لعدوان بالصواريخ على ريف حمص الغربي وأسقطت عددا منها.

وذكرت وكالة "سانا" أنه نتيجة الضغط الناتج عن الانفجارات في سماء محيط دمشق تعرض عدد من منازل المدنيين لبعض الأضرار المادية في بلدة صحنايا وتحطم زجاج المنازل ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

 




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