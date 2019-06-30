الوقائي يضبط مشتل "مارجوانا" في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل، اليوم الأحد، مشتلا لزراعة المارجوانا المخدرة في إحدى بلدات المحافظة.



وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز "بأنه تم معاينة الموقع من قبل الجهاز وبالتنسيق مع النيابة العامة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة وبإسناد قوة من الأمن الوطني تم تفتيش المكان الذي كان مخفيا داخل منشار للحجر وضبطت 1500 شتلة جاهزة للقطف والترويج، مشيرا إلى أنه تم توقيف أربعة أشخاص تواجدوا بالمكان، وجاري تحويل المضبوطات الى جهة الاختصاص في الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية .