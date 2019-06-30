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شؤون فلسطينية

الهباش: ما قام به السفير الأمريكي فريدمان اليوم بالقدس عدوان على القانون الدولي

الهباش: ما قام به السفير الأمريكي فريدمان اليوم بالقدس عدوان على القانون الدولي
رام الله - دنيا الوطن
هاجم قاضي القضاة مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش بشدة مشاركة كل من السفير الأمريكي لدى دولة الإحتلال ديفيد فريدمان والمبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات اليوم في افتتاح النفق الإستيطاني الذي أقامته سلطات الإحتلال ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك ، مؤكدا ان ما قاما به يمثل قرصنة وعدوانا سافرا على القانون
الدولي الذي يعتبر القدس مدينة محتلة وتراثا إسلاميا خالصا لا حق لغير المسلمين فيه حسب قوانين " اليونسكو" .

وقال الهباش في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ان الممارسات الإستعمارية للإدارة الأمريكية ومندوبيها وعلى رأسهم المستوطن فريدمان، في مدينة القدس بالتشارك العدواني مع الاحتلال الاسرائيلي لن تغير من الحقيقية التاريخية والدينية للمدينة فهي مدينة عربية فلسطينية وإسلامية كانت وستبقى الى ان يرث الله الأرض ومن عليها ولن تفلح مؤامرات دولة الإحتلال ومن خلفها تلك الإدارة الاستعمارية التي تحكم البيت الأبيض في تهويد المدينة أو تغيير طابعها الإسلامي والفلسطيني .

وأضاف قاضي القضاة ان ممارسات فريدمان أبعد ما تكون عن الديبلوماسية حيث إنه يتصرف كمستوطن متطرف تتحكم به أفكار عنصرية ضد البشر جميعا وليس ضد الشعب الفلسطيني فقط، مطالبا كل المؤسسات الدولية الديبلوماسية بمقاطعته ونزع هذه الصفة عنه لممارساته الفظة والعنجهية الإجرامية التي تتحكم به خاصة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

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