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شؤون فلسطينية

غنام: فلسطين قيادة وشعبا تقف الى جانب الشعب التونسي ضد الارهاب

غنام: فلسطين قيادة وشعبا تقف الى جانب الشعب التونسي ضد الارهاب
رام الله - دنيا الوطن
أكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام تضامن دولة فلسطين قيادة وشعباً مع جمهورية تونس الشقيقة ووقوف شعبنا الى جانب الشعب التونسي في مواجهة "الارهاب"، مشيرة إلى أن تونس قادرة على تجاوز هذه المرحلة ومواجهة "الارهاب" بجميع أشكاله .

وشددت غنام خلال مشاركتها في الوقفة التضامنية التي نظمت اليوم الأحد أمام السفارة التونسية في رام الله، وشارك فيها عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية، أن العمليات التي ضربت تونس هي عمل "اجرامي" متكامل يهدف الى زعزة استقرار تونس.

وأشارت الى أن الشعب الفلسطيني هو أكثر الشعوب معاناة من "الارهاب" الذي يمارسه الاحتلال بحقه، لافتةً إلى أن شعبنا وقيادته يصرون على الصمود والثبات حتى تحقيق الحلم باقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعية العالم للوقوف بوجه "الارهاب" الذي يهدد المنطقة بكاملها.

وبينت أن الاحتلال يوغل بسياساته بحق شعبنا والتي كان آخرها قتل الشهيد محمد عبيد بدم بارد في العيسوية بالقدس المحتلة، واعتقال وزير القدس فادي الهدمي .


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