عريقات: غرينبلات وفريدمان يقومان بكل ما من شأنه تحقيق الازدهار للاستيطان الاستعماري





وتساءل عريقات: هل يمكننا توقع قيام قادة العالم بما فى ذلك القادة العرب، بالاتصال بالرئيس ترامب، والاحتجاج وإدانة سلوك فريدمان، والقول له : هذا هو التهديد الحقيقي لأمن المنطقة؟ وإصدار بيان بذلك.



وأضاف عريقات: إنه وخلال 64 أسبوعاً، قامت سلطة الاحتلال الإسرائيلي بقتل 310 من أبناء الشعب الفلسطينيين، منهم 44 طفلاً، وامرأتان، وتسعة من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وصحافيان، وأربعة مسعفين.



رام الله - دنيا الوطناعتبر الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن ما قام به غرينبلات وفريدمان، اللذان شاركا منظمة (العاد) اليمينية، بافتتاح مشروع نفق استيطاني بجوار المسجد الأقصى، بناءً على كذبة من المنظمة اليمنية الاستيطانية المتطرفة، إنما هو إهانة إضافية للقانون الدولي.وأضاف عريقات: "يشارك السفير التوراتي فريدمان، والمستوطن غرينبلات في هذا العمل، والنشاط الاستيطاني في القدس المحتلة، بينما أعلنت منظمة (إيماك) غير الحكومية الإسرائيلية، عدم صحة وكذب هذه الرواية الصهيونية.وقال عريقات: إن غرينبلات وفريدمان، يقومان بكل ما من شأنه تحقيق الازدهار للاستيطان الاستعماري العنصري.وطالب عريقات، العالم أجمع بما فى ذلك الشعب الأمريكي، بمشاهدة المستوطن فريدمان، وإلى جانبه المستوطن غرينبلات، يحفران تحت بلدة سلوان الفلسطينية، هذا لا يمكن أن يكون سفيراً لأمريكا، إنه رئيس مجلس المستوطنات، مشدداً على أن كل من حضر ورشة المنامة عليه المشاهدة، لرؤية ازدهار الاستيطان، وتهديد المسجد الأقصى.