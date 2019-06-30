الهيئة العامة للبترول تُحدد أسعار المحروقات والغاز خلال شهر يوليو

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الهيئة العامة للبترول، نشرة تتضمن أسعار المحروقات والغاز، المباع للمستهلك الفلسطيني، وذلك خلال شهر تموز/يوليو، بدءاً من أول الشهر.



وأشار الهيئة إلى أن سعر البنزين (95) سيكون بسعر 6.15 شيكل للتر الواحد، والبنزين (98) بسعر 6.89 شيكل، والسولار 4.94، والكاز بسعر 4.94 شيكل.



ونوهت الهيئة إلى أن سعر اسطوانة الغاز التي يبلغ حجمها 2.5 كيلو جرام، سيكون بسعر 13 شيكلاً، واسطوانة الغاز 5 كيلو جرام بمبلغ 25 شيكلاً، واسطوانة الغاز 12 كيلو جراماً، بسعر 59 شيكلاً، واسطوانة 48 كيلو جرام بمبلغ 236 شيكلاً، مشيرة إلى أن لتر الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات، سيكون بسعر 2.54 شيكل، أما سعر الكيلو جرام من الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات سيكون 4.46 شيكلا، أما سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيكل.



وطالبت الهيئة، أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام الأسعار الموضوعة.