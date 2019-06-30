خبير اقتصادي: يجب التركيز علي بناء بنية تحتية شاملة في فلسطين



وفي النهاية، قال السقا: يجب العمل على التوجه إلى الاقتصاد الحقيقي، وهو الإنتاج، والذي يكمله الاقتصاد المالي من خلال توفير بنية تحتية شاملة من صحة وتعليم وطرق ومواصلات وكهرباء ومياه وزراعة ونقل وخدمات رقمية.

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور لؤي السقا، خبير العلاقات الدولية والاقتصاد، اليوم خلال اتصال له مع (موقع دولة فلسطين)، يجب التركيز علي إعادة بناء بنية تحتية شاملة في فلسطين.وبين السقا، أن الاقتصاد الوطني، يعاني بسب الاحتلال وممارساته، والذي لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود عليه وإغلاق المعابر، وعدم إمكانية الحصول على المواد الأساسية، وإضافة إلى تدهور الأوضاع المالية العامة للسلطة الفلسطينية، وانخفاض التمويل الذي يُقدِّمه المانحون، وعجز عام كامل في الموازنة.وقال: إن فلسطين وخاصة قطاع غزة، يمر بمرحلة اقتصادية صعبة جداً ومأساوية، نتيجة الحصار الإسرائيلي منذ ثلاثة عشر عاماً، والذي أثر وبشكل ملحوظ على مختلف تفاصيل جميع القطاعات الإنتاجية، حيث ازدادت نسبة البطالة والفقر بين سكان القطاع بنسب مرتفعة جداً، وأصبح من الواضح تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، والذي بات مثيراً للقلق فيما تتعرض الخدمات الأساسية المقدمة للسكان للخطر.وقال السقا: يجب العمل علي توفير الرعاية الصحية الشاملة للجميع، وحصول جميع الناس على خدمات صحية جيدة وبتكلفة ميسورة، وإن التغطية الصحية الشاملة، تحفز علي تحقيق النمو الاقتصادي، وتحد من الفقر والبطالة، وعدم المساوة، وتعزز القدرة علي الانتقال إلى سوق العمل، وتعتبر الصحة من أهم الاستثمارات في الموارد البشرية، والاهتمام بالصحة سوف يحد من انتشار الأمراض، ويحب العمل علي سد الفجوة الصحية.وبين أهمية إعادة بناء الطرق ومحطات توليد الكهرباء، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والحد من التلوث البيئي، والبدء ببناء بنية تحية لاقتصاد رقمي (هيئة التقنيات التحويلية) الذكاء الاصطناعي، والذي سوف يُساعد علي التحول لمركز للخدمات التجارية وأنشطة الربط والاتصال المتقدمة؛ لتحقيق النمو الشامل وخلق الوظائف، وتوفير الخدمات من خلال تقنية الألياف البصرية.وقال السقا: نحن بحاجة إلى استثمارات كبيرة لسد الفجوة التحتية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تعزز بناء اقتصاد قوي، مشيراً إلى أننا نواجه تحديات كبيرة في مجال البنية التحتية، ومن المهم مُعالجة ضعف إدارة وحوكمة أنظمة البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد السياسي الأوسع نطاقًا، وتحديد أصول وأنظمة البنية التحتية الحيوية.