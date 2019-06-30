عاجل

  • إصابة مواطن بعد اعتداء المستوطنين عليه في الخليل

  • الجزيرة: جرح 5 جنود بعضهم حالته حرجة بتفجير استهدف جرافة للجيش المصري بالشيخ زويد

شؤون فلسطينية

عائلة عبيد ترفض تسلم نجلها الشهيد بشروط الاحتلال

عائلة عبيد ترفض تسلم نجلها الشهيد بشروط الاحتلال
عائلة الشهيد محمد عبيد
رام الله - دنيا الوطن
رفضت عائلة الشهيد محمد سمير عبيد، اليوم الأحد، استلام جثمان نجلها بشروط الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت والدة الشهيد، قد ردت على شروط الاحتلال لتسلمهم نجلهم بقولها: "محمد دفنه وعرسه، وكل إشي بالعيساوية قدام أهله وأمه".

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن شرطة الاحتلال، أبلغت بموافقتها على تسليم جثمان الشهيد محمد سمير عبيد، بعدة شروط، لكن العائلة رفضت استلام الجثمان، بأي شروط إسرائيلية.

وكان محامي هيئة شؤون الأسرى، قد أبلغ عائلة الشهيد محمد عبيد بموافقة الاحتلال على تسليم جثمان نجلهم شرط دفنه في مقبرة شارع صلاح الدين ليلاً، وبحضور 50 شخصاً فقط، دون رفع الأعلام، ودفع كفالة بقيمة 25 ألف شيكل.

وتشهد بلدة العيساوية في القدس، اندلاع مواجهات عنيفة منذ يوم الجمعة الماضي، أسفرت عن ارتقاء شهيد، وأكثر من 95 إصابة واعتقال قرابة 30 مواطناً.

أخبار ذات صلة

خبير اقتصادي: يجب التركيز علي بناء بنية تحتية شاملة في فلسطين

خبير اقتصادي: يجب التركيز علي بناء بنية تحتية شاملة في فلسطين

إصابة مواطن بعد اعتداء المستوطنين عليه في الخليل

إصابة مواطن بعد اعتداء المستوطنين عليه في الخليل

الرئاسة تُحذر من خطورة الحفريات الإسرائيلية في القدس المحتلة

الرئاسة تُحذر من خطورة الحفريات الإسرائيلية في القدس المحتلة

سلطة الأراضي تُزيل عدداً من التعديات الحديثة في خانيونس

سلطة الأراضي تُزيل عدداً من التعديات الحديثة في خانيونس

وزارة العمل تفتح باب التسجيل لبرامج التدريب المهني

وزارة العمل تفتح باب التسجيل لبرامج التدريب المهني

وزارة الصحة بغزة تُطالب بوقف العربدة الإسرائيلية بحق مستشفيات القدس

وزارة الصحة بغزة تُطالب بوقف العربدة الإسرائيلية بحق مستشفيات القدس

اشتية لـ &#34;أمان&#34;: سنبدأ بسلسلة إجراءات قريباً لترتيب البيت الداخلي

اشتية لـ "أمان": سنبدأ بسلسلة إجراءات قريباً لترتيب البيت الداخلي

اشتية: نُطالب إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية كاملة

اشتية: نُطالب إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية كاملة

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

خبير اقتصادي: يجب التركيز علي بناء بنية تحتية شاملة في فلسطين

خبير اقتصادي: يجب التركيز علي بناء بنية تحتية شاملة في فلسطين

عائلة عبيد ترفض تسلم نجلها الشهيد بشروط الاحتلال

عائلة عبيد ترفض تسلم نجلها الشهيد بشروط الاحتلال

إصابة مواطن بعد اعتداء المستوطنين عليه في الخليل

إصابة مواطن بعد اعتداء المستوطنين عليه في الخليل

سلطة الأراضي تُزيل عدداً من التعديات الحديثة في خانيونس

سلطة الأراضي تُزيل عدداً من التعديات الحديثة في خانيونس

وزارة العمل تفتح باب التسجيل لبرامج التدريب المهني

وزارة العمل تفتح باب التسجيل لبرامج التدريب المهني

وزارة الصحة بغزة تُطالب بوقف العربدة الإسرائيلية بحق مستشفيات القدس

وزارة الصحة بغزة تُطالب بوقف العربدة الإسرائيلية بحق مستشفيات القدس

اشتية لـ &#34;أمان&#34;: سنبدأ بسلسلة إجراءات قريباً لترتيب البيت الداخلي

اشتية لـ "أمان": سنبدأ بسلسلة إجراءات قريباً لترتيب البيت الداخلي

مواجهات مع الاحتلال في قرية العرقة غرب جنين

مواجهات مع الاحتلال في قرية العرقة غرب جنين

منوعات

نجوى كرم لإعلامية: يخرب بيتك على هالسؤال

نجوى كرم لإعلامية: يخرب بيتك على هالسؤال

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

هذا الطّفل أصبح نجماً كبيراً.. خمّنوا من هو؟

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

بعد مفاجأة ولادة طفل قصي خولي.. هذه هي جنسية زوجته

هل ستُميزها؟ نهلة سلامة تفقد وزنها وتغير شكلها

هل ستُميزها؟ نهلة سلامة تفقد وزنها وتغير شكلها

الأمير ويليام: سأدعم أولادي حتى وإن كانوا مثليين

الأمير ويليام: سأدعم أولادي حتى وإن كانوا مثليين

هل يتعاطى أحمد سعد المخدرات حقاً؟

هل يتعاطى أحمد سعد المخدرات حقاً؟

تخلت عن شعرها.. إطلالة صادمة لسوسن بدر

تخلت عن شعرها.. إطلالة صادمة لسوسن بدر

&#34;ستكون ليلتي الأخيرة&#34;.. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

"ستكون ليلتي الأخيرة".. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

عربي

مقتل شاب سوداني بالرصاص تزامنا مع احتجاجات للمعارضة

مقتل شاب سوداني بالرصاص تزامنا مع احتجاجات للمعارضة

&#34;لبنان&#34; تتراجع عن &#34;الانتقام&#34; من أصحاب &#34;الجرائم البسيطة&#34;

"لبنان" تتراجع عن "الانتقام" من أصحاب "الجرائم البسيطة"

انطلاق مظاهرات حاشدة في كافة المدن السودانية

انطلاق مظاهرات حاشدة في كافة المدن السودانية