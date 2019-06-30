عائلة عبيد ترفض تسلم نجلها الشهيد بشروط الاحتلال

عائلة الشهيد محمد عبيد

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رام الله - دنيا الوطن

رفضت عائلة الشهيد محمد سمير عبيد، اليوم الأحد، استلام جثمان نجلها بشروط الاحتلال الإسرائيلي.



وكانت والدة الشهيد، قد ردت على شروط الاحتلال لتسلمهم نجلهم بقولها: "محمد دفنه وعرسه، وكل إشي بالعيساوية قدام أهله وأمه".



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن شرطة الاحتلال، أبلغت بموافقتها على تسليم جثمان الشهيد محمد سمير عبيد، بعدة شروط، لكن العائلة رفضت استلام الجثمان، بأي شروط إسرائيلية.



وكان محامي هيئة شؤون الأسرى، قد أبلغ عائلة الشهيد محمد عبيد بموافقة الاحتلال على تسليم جثمان نجلهم شرط دفنه في مقبرة شارع صلاح الدين ليلاً، وبحضور 50 شخصاً فقط، دون رفع الأعلام، ودفع كفالة بقيمة 25 ألف شيكل.



وتشهد بلدة العيساوية في القدس، اندلاع مواجهات عنيفة منذ يوم الجمعة الماضي، أسفرت عن ارتقاء شهيد، وأكثر من 95 إصابة واعتقال قرابة 30 مواطناً.