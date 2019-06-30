إصابة مواطن بعد اعتداء المستوطنين عليه في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، مساء اليوم الأحد، مواطن بجروح، بعد اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه، في منطقة شارع الشهداء بالخليل.



وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن مجموعة من المستوطنين، هاجموا المواطن ادريس زاهدة، بأداة حادة، وأصابوه بجروح بيده نقل على إثرها إلى مستشفى عالية الحكومي في المدينة؛ لتلقي العلاج، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).