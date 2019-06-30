الرئاسة تُحذر من خطورة الحفريات الإسرائيلية في القدس المحتلة

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت الرئاسة، من النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستترتب جراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالحفريات في مدينة القدس المحتلة، خاصة تلك التي تم الكشف عنها اليوم، والممتدة من سلوان إلى المسجد الأقصى المبارك.



وأضافت الرئاسة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس محمود عباس، أصدر توجيهاته بالتواصل مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل التحرك لمواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، التي تتصادم مع القانون الدولي، ومع الحقوق الوطنية والعربية للفلسطينيين والمسلمين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).