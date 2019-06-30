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شؤون فلسطينية

سلطة الأراضي تُزيل عدداً من التعديات الحديثة في خانيونس

سلطة الأراضي تُزيل عدداً من التعديات الحديثة في خانيونس
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة الأراضي الفلسطينية، بغزة، عن البدء بتطبيق القرار القاضي بإزالة أي تعديات جديدة تتم بعد تاريخ 15/10/2010 بشكل فوري، مشيرةً إلى أن الإدارة العامة للأملاك الحكومية، أزالت صباح اليوم، عدداً من التعديات السكنية الحديثة غرب محافظة خانيونس.

وشددت سلطة الأراضي في بيان لها، على أن فرق التفتيش والمتابعة، قد استنفدت كل الإجراءات والإخطارات اللازمة لأصحاب التعديات، قبل أن تقوم بإزالتها، مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار مسؤولية سلطة الأراضي بالمحافظة على الأراضي الحكومية.

وجددت سلطة الأراضي، تأكيدها أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتعدي وسرقة الأراضي الحكومية، أو الاتجار بها، وستستمر في متابعتها لأي تعدٍّ.

وكشفت عن استغرابها من تجرؤ قلة من المواطنين على سرقة الأراضي الحكومية، بحجج وذرائع مختلفة، رغم علمهم بعدم جواز ذلك شرعاً وقانوناً وعرفاً، ورغم إعلاننا وتحذيرنا المتكرر من هذا الفعل.

وطالبت المواطنين بعدم ممارسة هذه المخالفات، كونها تتسبب بحرمان المنطقة المتعدى عليها من حقها في إنشاء مرافق عامة، مثل: المدارس والمستشفيات والنوادي الرياضية، ومشاريع إسكان الشباب، وغيرها.

وأهابت سلطة الأراضي بالجمهور الكريم، بالإبلاغ فوراً عن أي تعدٍ على الأرض الحكومية، حفاظاً على الأملاك العامة، وبصفتها ملكاً لنا، وحقاً للأجيال القادمة.

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