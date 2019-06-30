وزارة العمل تفتح باب التسجيل لبرامج التدريب المهني

.صورة عن بطاقة الهوية مع إحضار البطاقة الأصلية. .التمتع باللياقة الملائمة. .أن يجتاز امتحان القبول. .أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تتناسب مع مستواه العلمي. .علي الطالب المقبول أن يوقع على نموذج يلتزم من خلاله بلوائح المركز.



للتسجيل يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.mol.ps أو زيارة أحد مراكز التدريب المهني بمحافظات قطاع غزة.



.صورة عن المؤهل الدراسي (التاسع حد أدنى) مع إحضار الأوراق الأصلية. .تعبئة نموذج طلب التحاق.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة العمل، الإدارة العامة للتدريب اليوم الأحد عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المهني للعام 2019 / 2020.وقالت الوزارة: أن البرنامج يأتي من أجل تنمية التدريب المهني وإكساب الشبان المهارات اللازمة لشق طريقهم في سوق العمل الفلسطيني والإقليمي وفقاً للشروط التالية: (رابط التسجيل في الأسفل).تعليمات التسجيل في دورات التدريب المهني النظامية لعام 2019/2020أن يكون عمر المتدرب من عمر 16- 25 عاماً.