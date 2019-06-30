سلاح الجو الليبي: أسقطنا طائرة تركية مسيرة في مطار معيتيقة

وقال الجيش الليبي: "إن المقاتلات استهدفت طائرة تركية من طراز (بيرقدار) أثناء إقلاعها، ودمرتها بمهبط القسم العسكري بقاعدة معيتيقة العسكرية.

وأشار الجيش إلى أن هذه الطائرة تم تجهيزها لاستهداف مواقع القوات المسلحة (قوات المشير خليفة حفتر).

من جهته، قال اللواء محمد منفور، أمير غرفة عمليات سلاح الجو، لقناة (العربية): "إن الطائرة التركية المسيرة التي استهدفناها قبل قليل في مطار معيتيقة من طراز (بيرقدار) كانت محمّلة بالذخيرة". وأضاف منفور: "هذه الطائرة كانت تستعد لتنفيذ غارات جديدة على مواقعنا بإشراف فريق عسكري تركي يعمل انطلاقاً من غرفة عمليات في طرابلس"، معتبرا أن الضربة التي شنها الجيش الوطني الليبي "ناجحة بنسبة 100%".





وبعد الغارة الجوية، توقفت الملاحة في مطار معيتيقة، حسب ما جاء على صفحة المطار في "فيسبوك".





من جانبه، قال نائب في البرلمان الليبي، في حديث مع قناة (الحدث): "إذا رغبت تركيا بالعودة إلى بلادنا فسيكون ذلك خطأ كبيرا"، مضيفاً: "سوف ندافع عن بلادنا في وجه أي اعتداء تركي".





وصباح اليوم الأحد، كان الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن أن طائرات تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة، قصفت منطقة وادي الربيع وعين زارة. وأشار إلى أن الجيش تمكن من صدها وكبّد الميليشيات خسائر كبيرة.





من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار الأحد أن أنقرة ستردّ على أي هجوم تنفّذه قوات الجيش الوطني الليبي ضد مصالحها، بعد أن أمر هذا الأخير قواته باستهداف سفن ومصالح تركية في ليبيا. وقال آكار لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء "سيكون هناك ثمن باهظ جداً لأي موقف عدائي أو هجوم، سنردّ بالطريقة الأكثر فعالية والأقوى".



