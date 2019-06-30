وزارة الصحة بغزة تُطالب بوقف العربدة الإسرائيلية بحق مستشفيات القدس

مستشفى المقاصد

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والإنسانية بوقف العربدة الإسرائيلية التي تطال المستشفيات والمرافق الصحية في القدس المحتلة، بشكل متعمد ومتكرر.



وقالت الوزارة: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تصر على ممارسة العنصرية والوحشية بكل أشكالها بحق الطواقم الصحية غير آبهة بالمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى المقاصد الخيرية بشكل تعسفي سافر، وتحت تهديد السلاح، ومحاولة اعتقال أحد المصابين، وترويع المرضى والطواقم الصحية، يظهر الانحطاط الأخلاقي لقادة وجنود العدو الإسرائيلي.



ودعت وزارة الصحة الفلسطينية، كافة الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها من أجل تفعيل إجراءات الحماية للمستشفيات والطواقم الصحية والمرضى، وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.