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شؤون فلسطينية

اشتية لـ "أمان": سنبدأ بسلسلة إجراءات قريباً لترتيب البيت الداخلي

اشتية لـ "أمان": سنبدأ بسلسلة إجراءات قريباً لترتيب البيت الداخلي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية على أن أبواب الحكومة مفتوحة؛ للاستماع إلى كل الشركاء، بما فيهم ائتلاف (أمان) بهدف تعزيز الصمود، وحماية المشروع الوطني.

وأشار اشتية إلى أن تعزيز إيمان الأفراد بالمشروع الوطني، يجب أن يبنى على الإيمان بالمنظومة والأشخاص، وتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة، وذلك من خلال النزاهة والشفافية في عملها، وأنه يسعى بكل جهده إلى البدء بسلسلة إجراءات قريباً لترتيب الوضع الداخلي، وضبط الحالة العامة من خلال التعليمات والقوانين، وتعزيز سيادة القانون، وإعادة الثقة بالقضاء، وإصلاح النظام الصحي ومكافحة التهريب.

وأشاد اشتية خلال اللقاء، الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء، اليوم، مع وفد من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بجهودهم، "النابعة من نوايا صادقة والحس الوطني، في تكريس الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد"، مؤكداً أن الغاية من هذا الجهد يجب أن تصب في معالجة التقصير وسوء الإدارة في القطاع العام وغيره، من خلال الشراكة مع الحكومة والجهات الرسمية.

من جهته، أكد عبد القادر الحسيني، رئيس مجلس إدارة ائتلاف (أمان) على دعم الائتلاف لجهود رئيس الوزراء؛ لاستعادة الثقة مع المواطنين الفلسطينيين، منوهاً إلى استعداد الائتلاف للعمل مع الحكومة من أجل بناء نظام نزاهة وحكم صالح وطني فعّال، كخطوة أساسية تجاه بث الأمل بين المواطنين وإعادة الثقة.

وطالب الحسيني بضرورة إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات؛ لتعزيز جهود الرقابة والمساءلة ومكافحة الفساد بجانب إقرار قوانين حماية المُبلغين عن الفساد، ومنع تضارب المصالح والأرشيف الوطني، وتنظيم هيئة البترول ومكافحة التهريب الذي يضيع عشرات الملايين من الدولارات على الخزينة العامة، بالإضافة إلى أهمية انفتاح وزارة المالية على الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، والعمل على إقرار خطة وطنية عبر قطاعية لمكافحة الفساد، كتعبير عن الإرادة السياسية الجادة لمكافحة الفساد.

وأشار الحسيني إلى أن الائتلاف، يبذل قصارى جهده للتحقق من المعلومات والإشارة إلى الإيجابيات والتطورات، بجانب الإضاءة على السلبيات، واقتراح الحلول لتجاوزها، إلا أن ذلك يستدعي الانفتاح والتعاون من قبل الحكومة، خاصة في مجال إتاحة المعلومات.

وشارك بالاجتماع بالإضافة إلى الحسيني، أعضاء مجلس الإدارة حنان عشراوي، وحسين حجاز، وجويس قشوع، ونبراس بسيسو، ومستشار مجلس الإدارة لشؤون مكافحة الفساد، عزمي الشعيبي، بالإضافة إلى المدير التنفيذي، مجدي أبو زيد.

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