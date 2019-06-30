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شؤون فلسطينية

اشتية: نُطالب إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية كاملة

اشتية: نُطالب إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية كاملة
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني: "نطالب إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية كاملة دون اي اقتطاعات؛ الأمر الذي إذا ما استمر سيؤدي إلى أزمة حقيقية، ولن نقبل باستمرار الوضع الراهن".

جاء ذلك، خلال استقباله، في رام الله، اليوم الأحد، وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، لبحث التطورات السياسية، وسبل تعزيز التعاون، وذلك بحضور القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، 

وأضاف اشتية: "إسرائيل خرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها، ولم تحترمها، ويومياً تقتحم المناطق الفلسطينية، وتعتقل الفلسطينيين، وتصادر ممتلكاتهم وتهدم منازلهم، وكان آخرها اعتقال وزير شؤون القدس من منزله فجر اليوم".

وتابع: "إسرائيل تنوي مصادرة أجزاء من الضفة الغربية، بهدف القضاء على حل الدولتين، ونطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، كرد على ذلك".

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