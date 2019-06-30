مواجهات مع الاحتلال في قرية العرقة غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت، مساء اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العرقة غرب جنين.



وذكرت مصادر محلية في القرية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ونصبت حاجزاً عسكرياً في خطوة استفزازية، وشرع الجنود بتوقيف المركبات والمارة والتدقيق في هوياتهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة المعدنية، والقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).